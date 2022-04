Serie A : la Salernitana s'impose au bout du temps additionnel face à Udinese

Ce mercredi soir (18h45), Udinese (12e) recevait la Salernitana (20e) pour match en retard de la 19e journée de Serie A. La formation du Frioul en blanc et noir débutait la rencontre en 3-5-2 tout comme les joueurs de Salerne qui jouaient eux en grenat. En première période, c’était les locaux qui se créaient les meilleures occasions mais sans réellement réussir à mettre le danger sur le but des promus. Les deux équipes se neutralisaient et rentraient logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).En seconde période, la rencontre était toujours aussi fermée même si les Friouli dominaient toujours les débats mais sans réussir à concrétiser.

Les Salernitains pensaient créer la surprise sur l’une de leurs rares opportunités mais la frappe déviée de Mikeal s’écrasait sur le poteau gauche de Silvestri (80e). Udine aurait également pu s’imposer sur un beau coup franc de Gerard Deulofeu mais Luigi Seppe repoussait parfaitement la tentative de l’attaquant espagnol (85e). Les visiteurs trouvaient finalement la faille sur une contre-attaque au bout du temps additionnel Simone Verdi, bien lancé par Ederson Lourenco, trompait la vigilance de Silvestri (93e, 0-1) et permettait ainsi à la lanterne rouge de s'imposer 1-0. Avec cette victoire à l'extérieur, la Salternitana quitte la dernière place et passe 19e au classement, Udinese reste 12e de Serie A.