Vidéo : le but de Saka face au Bayern Munich

Arsenal tente de régaler ses supporters ce mardi soir avec la réception du Bayern Munich à l’Emirates Stadium en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et cela a bien démarré avec un but rapide signé Bukayo Saka, qui a tourmenté Davies et Neuer.

L’Anglais a d’abord exploité une petite erreur du latéral canadien, averti quelques minutes plus tôt, s’est infiltré dans la surface et a enroulé un amour de ballon dans le petit filet de Neuer, impuissant. Le Bayern a toutefois égalisé quelques instants plus tard par Gnabry.