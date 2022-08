PSG : le FC Barcelone négocie déjà avec Lionel Messi !

La suite après cette publicité

La saison a plutôt bien commencé pour le PSG et Lionel Messi. Ce week-end, face à Clermont, la star argentine a brillé et a terminé la rencontre avec un doublé au compteur. Au-delà de l'aspect statistique, il a aussi montré être en forme et particulièrement habile sur le pré. De quoi laisser présager de très belles choses pour la saison à venir, tant sur le plan individuel que collectif.

Surtout que la vedette argentine a logiquement des choses à prouver sous la tunique parisienne, lui dont la première saison à Paris a un peu déçu tout le monde. « Il a vécu une saison difficile l'an dernier, il s'acclimatait. Toutes les saisons avant, c'était minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait préparation complète, qu'il a ses repères au niveau de sa vie familiale et de son club, de son équipe et de ses partenaires, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison », lançait Christophe Galtier après la rencontre.

Un contrat court

Et en Catalogne, la radio publique Catalunya Radio vient de dévoiler une petite bombe dans la nuit de dimanche à lundi. Selon ses informations, le FC Barcelone et Lionel Messi discutent déjà d'un retour du natif de Rosario au Camp Nou. Pas forcément surprenant dans la mesure où depuis plusieurs semaines, les médias locaux expliquent que Xavi veut le rapatrier l'été prochain. Mais c'est déjà du concret, avec des échanges réguliers entre les deux parties.

L'Argentin et son ancien club, Joan Laporta aux commandes, discutent d'un contrat de courte durée, d'un ou deux ans, et l'option de finir sa carrière en MLS a été écartée par le principal concerné. Tout indique qu'il retournera en Catalogne en juin 2023 pour y terminer sa carrière. Même si dans cette histoire, le PSG, qui souhaite le prolonger, tentera sûrement le tout pour le tout...