Le FC Barcelone lance son lobbying pour le retour de Lionel Messi !

Du terrain au marché des transferts, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone est entrée dans une autre dimension ces dernières saisons. À l'extraordinaire «remontada» réalisée par les Blaugranas en 2017, le champion de France en titre a répondu en s'offrant, l'été dernier, les services de Lionel Messi, légende vivante du club barcelonais et pour qui personne ne voyait un autre soleil que celui frappant les toits de la Catalogne. Pourtant, à 35 ans, le septuple Ballon d'or sort d'une première saison relativement contrastée avec le PSG. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir. Une chose est sûre, du côté de Barcelone, l'idée d'un retour du natif de Rosario est sur toutes les bouches.

Présent devant les médias lors de la tournée du club catalan aux États-Unis, Joan Laporta, le président des Blaugranas, en a ainsi remis une couche sur l'international argentin (162 sélections, 86 buts) dans des propos relayés par CBS Sport. «J'ai fait ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver», a ainsi assuré le boss des Culés avant de botter en touche sur d'éventuels premiers contacts.

Xavi milite publiquement pour le retour de Lionel Messi !

«Si je lui ai parlé ? Tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux, c'est tout. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Ce n'est pas le meilleur moment pour en parler, car c'est un joueur du PSG et il a encore une année de contrat et nous devons respecter cela». Mais quelques heures seulement après l'appel du pied du président Joan Laporta, la campagne de pression mise sur le PSG s'est poursuivi avec l'entraîneur du Barça, Xavi, présent en conférence de presse : «j'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite», a ainsi lancé celui qui a côtoyé l'Argentin sous le maillot barcelonais de 2004 à 2015.

Si l'intérêt du Barça pour Lionel Messi est devenu, ces dernières semaines, un secret de Polichinelle, c'est en revanche la première fois que l'ancien milieu de terrain de la Roja en fait directement part devant les médias. Un sacré message envoyé à celui qui a marqué 11 buts et délivré 15 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et qui compte bien laisser éclater tout son génie sous les ordres de Christophe Galtier. Face à cette pression venue d'Espagne, le PSG pourrait d'ailleurs prendre les devants en proposant une prolongation à la star argentine, sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui dispose d'une année en option, laquelle n'a pas encore été levée. Une chose est sûre, dans l'esprit du board catalan, le message est clair : Lionel Messi doit revenir au FC Barcelone !