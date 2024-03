Mercato PSG : l’avenir de Renato Sanches est réglé

L’été dernier, après une saison plutôt médiocre et sans trop temps de jeu au Paris Saint-Germain, Renato Sanches a fait le pari de se relancer du côté de la Roma. Dans un nouveau championnat, dans un pays inconnu pour lui, le Portugais n’a cependant pas vraiment réussi à remettre sa carrière sur de bons rails. Toujours handicapé par les pépins physiques - il s’est blessé à la cheville début janvier - il n’a par exemple joué que 4 minutes en 2024 !

Mais, même lorsqu’il était en bonne santé, José Mourinho ne comptait pas vraiment sur lui et il devait se contenter d’entrées en jeu. Au total, il n’a disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues, avec 3 titularisations seulement. Une situation difficile pour le joueur, pour la Roma forcément, mais aussi pour le Paris Saint-Germain, qui pouvait espérer un regain de forme du Lusitanien pour éventuellement réaliser une grosse vente cet été.

Il coûte très cher à la Roma

« Ce que je voulais, c’était être sur le terrain, il n’y a rien que j’aime plus. Malheureusement, je n’ai pas été satisfait, à cause des nombreuses blessures. La personne qui se sent la plus frustrée et en même temps la plus impatiente de rejouer, c’est moi. Je crois que tout passera et que des temps meilleurs viendront », expliquait-il en janvier. Et, mauvaise nouvelle pour le PSG, la Roma a pris une décision.

La Louve ne va pas conserver le joueur, et cette option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros, dépendant principalement du nombre de matchs joués par le milieu, ne sera a priori pas activée vu son maigre temps de jeu. Et de toute manière, c’est hors de question de négocier avec Paris pour essayer de le garder, selon la Gazzetta dello Sport. Le Portugais coûte très cher au club, qui prend en charge une grosse partie de son salaire. Ce sont 6,7 millions d’euros (salaire + impôts) que paye actuellement l’écurie italienne pour ses services ; bien trop au vu de ce qu’elle obtient en retour. Impossible d’envisager de payer encore plus, et de mettre un chèque supplémentaire sur la table pour l’acheter définitivement. Il reviendra donc à Paris cet été, et c’est un autre dossier compliqué à gérer pour Luis Campos.