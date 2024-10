Droits TV : la réponse de la LFP à l’OL

Alors que beIN SPORTS a réobtenu au mois d’août les droits du championnat de France avec un match par journée jusqu’en 2029, et ce, pour un montant de 100 millions d’euros (80 de droit et 20 de sponsoring), le paiement de sa première échéance (24% de la somme) n’a toujours pas vu le jour. Une situation qui avait ainsi entraîné l’amputation d’une vingtaine de millions d’euros pour les clubs. Aujourd’hui, l’OL a donc décidé de prendre les devants en adressant un courrier à la LFP et son président Vincent Labrune, dans lequel il remet en cause la nature du deal conclu avec la chaîne qatarie.

Selon RMC Sport, la Ligue a pris connaissance de ce courrier ce matin, et regrette donc la médiatisation de ce courrier, qui n’aurait, selon elle, pas dû fuiter dans la presse. Par ailleurs, la LFP a rappelé que l’accord conclu avec beIN avait été validé de façon collégiale par le Conseil d’Administration. Dernièrement, d’autres clubs ont également pu faire des recours contre elle, et continuent d’ailleurs d’en faire. Reste à voir si l’OL intentera une action juridique.