Chelsea : un nouveau prétendant prestigieux pour Olivier Giroud

« Par rapport à Olivier, c'est obligé qu'il soit impacté, d'abord avec la situation qu'il a en club, en sachant que c'est un grand gabarit et qu'il a besoin de rythme, c'est dur. Ce n'est pas pour ça que j'ai envie de le perdre, c'est compliqué, on discute, mais forcément il a tout intérêt à ce que ça ne perdure pas ». En novembre, Didier Deschamps fixait un ultimatum à Olivier Giroud par rapport à l'Equipe de France...

Et son message a bien été entendu par le principal concerné. Depuis le début du mois de décembre, l'attaquant des Blues marche sur l'eau. Un quadruplé face à Séville en Europe, et deux réalisations en trois rencontres de Premier League, avec une place de titulaire retrouvée. Un temps indésirable aux yeux de Frank Lampard, Chelsea espère maintenant le conserver, alors que son contrat expire en juin prochain.

Le remplaçant d'Ibra ?

Et voilà que, selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant est dans le viseur de l'AC Milan. Les dirigeants de l'écurie lombarde envisagent notamment la possibilité d'enrôler le joueur, notamment pour remplacer temporairement Zlatan Ibrahimovic, blessé, avant d'occuper un rôle de doublure ou même d'accompagnant. Leader du championnat transalpin, le club milanais peine à transformer ses occasions. Et ça coûte des points.

Le Suédois ne rejouera pas avant la fin du mois de janvier, selon les prédictions les plus optimistes. Giroud serait donc la solution idéale, d'autant plus que sa situation contractuelle en ferait une bonne affaire sur le plan financier. Aux dernières nouvelles, l'ancien du MHSC n'était pas pressé de partir. Mais le projet milanais est, enfin, pour le moins convaincant et séduisant...