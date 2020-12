Mercato, Chelsea : Olivier Giroud a encore retourné la situation

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines encore, Olivier Giroud (34 ans) semblait loin d'un avenir à Chelsea, inquiet pour son temps de jeu et sa place en équipe de France pour l'Euro 2021. Mais à force de prestations accomplies, et de buts, tous importants (7 en 10 matches toutes compétitions confondues depuis le mois de novembre), l'attaquant a marqué des points dans l'esprit de son manager Frank Lampard. La régularité de l'international tricolore tranche en effet avec les difficultés des autres éléments offensifs des Blues, tels que Kai Havertz, Timo Werner ou Tammy Abraham.

Alors que les pensionnaires de Stamford Bridge ne semblaient plus trop compter sur lui, ils sont désormais confiants sur le fait que le natif de Chambéry reste en janvier, assure le Telegraph, et ce, malgré plusieurs sollicitations en France et ailleurs ainsi qu'un début de saison contrarié. Ils entendent d'ailleurs continuer à montrer à l'ancien Montpelliérain qu'il est important pour eux en lui offrant un temps de jeu régulier et conséquent.

Giroud gagne son défi

Au cours de sa dernière intervention médiatique, le buteur, lui aussi, semblait partant pour rester. «Je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro», expliquait-il à Sky Sports.

Didier Deschamps, qui l'avait mis en garde en perspective de l'Euro 2021, a lui aussi noté que les choses avaient changé pour son n° 9 à Londres. «Il est là. Il a cette force de caractère. Il se maintient sur le plan athlétique. Il marque des buts et quand il ne marque pas, il aide. Il est dans un registre atypique. J’ai toujours considéré qu’il fallait l’avoir dans son équipe et pas en face. Son quadruplé en Ligue des Champions face à Séville, il récidive trois jours après, c’est bien pour lui. Ce n'était pas le cas avant la sélection en novembre», a-t-il conclu, espérant que ça dure. Visiblement, Chelsea et Lampard ont compris que, comme chez les Bleus, Giroud est incontournable.