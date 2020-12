EdF : Didier Deschamps défend Olivier Giroud

Libre en fin de saison, Olivier Giroud n'avait pas beaucoup joué en début de saison. Mais le Français a enchaîné les matches et les buts ces derniers temps, lui qui a marqué un quadruplé contre Séville la semaine passée en Champions League. Une situation qui s'arrange donc pour le champion du monde 2018, toujours soutenu par Didier Deschamps.

C'était encore le cas ce lundi en conférence de presse : «on parle souvent d’Olivier. Il est souvent décrié. Je l’ai dit et je le répète. Il y a beaucoup de choses injustes envers lui. Il est là. Il a cette force de caractère. Il se maintient sur le plan athlétique. Il maque des buts et quand il ne marque pas, il aide. Il est dans un registre atypique. J’ai toujours considéré qu’il fallait l’avoir dans son équipe et pas en face. Son quadruplé en Ligue des Champions face à Séville, il récidive trois jours après, c’est bien pour lui. Ce n'était pas le cas avant la sélection en novembre».