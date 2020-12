Olivier Giroud veut rester à Chelsea

Une fois de plus, Olivier Giroud n’a pas manqué de surprendre son monde mercredi soir en Ligue des Champions. En s’offrant un quadruplé lors de l’écrasante victoire de Chelsea sur la pelouse du FC Séville, l’attaquant des Blues a une nouvelle démontré qu’il était indispensable à son équipe. Une performance des plus belles qui arrive d’autant plus à un moment crucial, quelques semaines après avoir entendu Didier Deschamps prévenir son numéro 9 sur le fait qu’il devait jouer plus régulièrement en club, au risque de perdre sa place pour l’Euro. Un conseil qui ne semble pas pour autant effrayer l’attaquant de 34 ans qui a affirmé vouloir continuer à Chelsea au cours d’une interview publiée sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

«J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro», a ainsi confié l'attaquant aux 44 buts sous le maillot de l'équipe de France.