Chelsea : Olivier Giroud n'en finit plus d'impressionner tout son monde

On savait qu’Olivier Giroud (34 ans) avait un mental d’acier. Mais l’attaquant français de Chelsea continue de susciter l’admiration à chaque fois qu’il parvient à se sortir d’une situation compliquée. Maintes fois invité à quitter les Blues pour sauver sa peau chez les Bleus, l’international tricolore (105 sélections, 44 buts) semblait enfin décidé à ne pas se rater sur le mercato, histoire de ne pas manquer ce qui devrait être sa dernière compétition avec la France, l’Euro. Mais depuis que son agent nous a confié que le natif de Chambéry n’était pas fermé à un départ, le 19 novembre dernier, ce dernier ne cesse d’empiler les buts.

Buteur décisif à Rennes la semaine dernière (2-1), Giroud s’est cette fois-ci distingué en s’offrant un retentissant quadruplé contre Séville hier soir (4-0). Une performance XXL pour fêter la joie d’une titularisation qu’il n’avait plus connue depuis le 28 septembre dernier à l’occasion du match de Carabao Cup face à Tottenham. Quatre buts également synonymes de nouveaux records pour le Frenchie. Quinzième joueur de l’histoire à marquer au moins quatre buts dans un match de Ligue des Champions, Giroud est le premier joueur de Chelsea à réaliser une telle performance dans une rencontre de Coupe d’Europe. Frank Lampard a dû apprécier, d’autant que son buteur est le premier joueur de Chelsea à marquer un quadruplé dans un match depuis... Frank Lampard en 2010 face à Aston Villa.

«C’est le professionnel ultime»

Enfin, deux ans après avoir dépassé Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs en équipe de France, l’ancien Montpelliérain a une nouvelle fois dépassé le champion du monde 98 au niveau du nombre de buts inscrits par un Français en Ligue des Champions (17 contre 14). Interrogé à l’issue de la rencontre, l’intéressé s’est montré sobre. « Quand je suis sur la pelouse, je suis le plus heureux. J’essaye simplement de faire mon travail. J’essaye d’être patient, de garder la foi, toujours. J’essaye d’apporter un plus à l’équipe, et parfois ça peut fonctionner. On a l’impression que tout est possible et ce soir tout était possible. » En revanche, son coach a été plus dithyrambique.

« C’est le professionnel ultime, et c’est ce qu’il a fait durant toute sa carrière. C’est pour ça qu’avec Oli vous voyez ce genre de statistique en équipe de France et en Ligue des Champions. Il n’était pas toujours régulier avant que je sois là, mais dès que je suis arrivé (sur le banc des Blues), j’ai ressenti sa positivité en tant que joueur, j’ai pu voir sa façon de s’entraîner, la façon dont il veut toucher les gens s’il démarre un match ou non. Il a démarré beaucoup de matches avec nous et son impact a été énorme. Il est un grand exemple pour les jeunes joueurs et les autres qui ne jouent pas toujours. » On comprend mieux pourquoi Lampard n’a cessé de répéter la semaine dernière qu’il ne souhaitait pas entendre parler de départ pour Giroud en janvier…