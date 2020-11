Chelsea : Frank Lampard annonce la couleur pour le cas Olivier Giroud

Du temps où l’Euro devait se tenir en juin 2020, l’avenir d’Olivier Giroud à Chelsea faisait débat. L’attaquant français jouait peu et un départ lui était vivement conseillé s’il voulait avoir la chance de faire partie des 23 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps. Au final, la pandémie de coronavirus a décalé le Championnat d’Europe d’un an et Giroud avait, bien avant, prolongé son bail d’un an chez les Blues. Un an après l’épisode du mercato hivernal 2020, c’est la même chanson. Toujours pas titularisé en Premier League en quatre apparitions (zéro but), l’attaquant français affiche toujours un temps de jeu famélique. Ce qui ne l’empêche pas, encore une fois, de prouver aux observateurs qu’il sait briller avec l’équipe de France malgré son statut de doublure à Londres.

Cependant, son agent nous avait récemment indiqué que son protégé allait forcément se poser la question d’un avenir ailleurs qu’à Chelsea, tout en admettant que les relations avec Frank Lampard étaient loin d’être mauvaises. « De toute manière, à 34 ans, si la situation n'évolue pas à Chelsea, cette fois-ci, il n'y aura pas d'option (pour une prolongation d'un an) sur le contrat d'Olivier. Donc il y aura une volonté d'aller prendre du plaisir et de jouer. L'année dernière, il y avait malgré tout une option. Là, c'est différent, d'autant que Chelsea a aussi pu recruter à la différence de la saison passée. Donc il y avait besoin de garder du monde car derrière Abraham, il n'y avait pas grand monde à part Olivier et Michy (Batshuayi) en 2019-2020. A présent, on est dans une configuration bien différente. Ce sera plus simple de tous les côtés. »

Lampard a des plans pour Giroud

Un changement de cap probable que le principal intéressé avait confirmé trois jours plus tard au micro de l’émission Téléfoot. « Je suis lucide quant à ma situation. Je sais ce qu’il en est. On en a encore discuté (avec Didier Deschamps). Il faudra que je prenne une décision en janvier et j’espère prendre la bonne comme je l’ai toujours fait. » Si le clan Giroud laisse donc planer le suspense, Frank Lampard a été clair de son côté.

Interrogé ce lundi sur la situation de son attaquant dans le cadre de la conférence de presse d’avant-match, la veille de Rennes-Chelsea, l’Anglais est allé droit au but. « J’ai des plans pour Olivier qui est très important pour notre équipe. Il a joué pas mal de matches la saison dernière. Il a débuté beaucoup de matches Il voudra toujours jouer plus, c’est un membre très important de l’effectif et je veux qu’il reste. Nous avons une forte relation avec Olivier. Je veux qu’il reste. Mais s’il sent les choses différemment, alors nous devrons discuter ». A suivre.