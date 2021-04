Nantes - Lyon : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de la 33e journée de Ligue 1, le faux pas est interdit pour l'Olympique Lyonnais dans la course au titre. Les Lyonnais se déplacent sur la pelouse du FC Nantes qui se bat pour sa survie dans l'élite (21h, à suivre en direct sur notre site). Côté Canaris, Antoine Kombouaré devrait aligner un 4-4-2 avec Pallois et Girotto en défense centrale, un milieu composé par Touré et Chirivella. Kolo Muani et Simon seront chargés d'emmener l'attaque nantaise.

De son côté, l'OL devrait se présenter en 4-2-3-1. La charnière habituelle en défense centrale avec Denayer et Marcelo. Le double pivot Caqueret-Guimarães au milieu et enfin une attaque où l'on retrouverait Slimani en pointe, soutenu par Depay, Toko Ekambi et Paqueta.