Jeux Olympiques : Bruno Guimaraes remercie Jean-Michel Aulas et Juninho

Champion olympique avec le Brésil ce samedi après une finale remportée aux dépens de l'Espagne (1-0 a.p.), Bruno Guimaraes est évidemment comblé par cette prestigieuse médaille d'or : «c'est un rêve qui se réalise, je suis vraiment très heureux pour ça, je n'ai pas les mots. On a fait un très bon tournoi, on a contrôlé nos matches, même si notre seconde période de la finale n'a pas été bonne» a-t-il ainsi déclaré pour le quotidien L'Equipe.

Mais depuis Tokyo, le milieu auriverde âgé de 23 ans a également eu une pensée reconnaissante pour l'Olympique Lyonnais. Plus particulièrement pour Jean-Michel Aulas et Juninho, autorisant le joueur des Gones à prendre part à cette heureuse épopée : « j'ai mis ma présence aux Jeux dans mon contrat à Lyon, et je remercie le président Jean-Michel Aulas et Juninho. Ils ont donné leur parole, et ils l'ont tenue. C'est le plus important pour moi et je rentre dès dimanche à Lyon. Lundi, je m'entraîne au club, je n'ai pas de vacances ! » Nul doute que son retour sera utile pour le club rhodanien, tenu en échec ce samedi face à Brest (1-1).