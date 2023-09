BL : accroché par Fribourg, Francfort n’avance plus

Si Rennes vient d’enchaîner 5 matchs nuls en Ligue 1 après avoir été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier, le club breton a été imité en Allemagne par l’Eintracht Francfort, ce dimanche. Invaincu depuis le début de la saison, Francfort peine cependant à retrouver le chemin de la victoire depuis son succès sur le fil face à Darmstadt en ouverture de la Bundesliga, le 20 août dernier (3 matchs nuls consécutifs). Tombeur d’Aberdeen en milieu de semaine (2-1), les hommes de Dino Toppmöller entendaient se servir de leur succès face aux Ecossais en Ligue Europa Conférence pour insuffler une nouvelle dynamique face à Fribourg, renversé par Dortmund lors de la dernière journée.

Maîtres de la possession en première période, les Aigles se sont procuré quelques occasions sans pour autant forcer le verrou adverse. Au retour des vestiaires, Omar Marmoush a tenté de sonner la révolte d’entrée mais la frappe de l’Egyptien a été détourné du bout des doigts par Noah Atubolu (46e). Derrière, il ne s’est pas passé grand-chose et malgré les nombreux changements opérés par les deux entraîneurs, la fin de match a été relativement hâchée. Ainsi, Francfort et Fribourg se quittent dos à dos (0-0). Avec ce nouveau match nul à mettre à son actif, le vainqueur de la Ligue Europa édition 2021-2022 totalise désormais 7 points au compteur mais n’avance plus au classement. De son côté, Fribourg intègre le top 10.