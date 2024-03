Où en est Lucien Agoumé, la recrue manquée par l’OM ?

Lucien Agoumé avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Voici une image que l’on aurait pu voir cet hiver en Ligue 1. En quête d’un renfort dans l’entrejeu, notamment après la blessure de Valentin Rongier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient jeté leur dévolu sur le joueur de l’Inter Milan. Ce dernier n’était apparu avec les Lombards qu’à une seule reprise lors de la première partie de saison. En effet, il avait passé 5 minutes sur le pré lors de la rencontre face à la Salernitana le 30 septembre dernier (victoire 4-0). Ensuite, plus rien.

Le milieu français n’a plus eu une seule miette à se mettre sous la dent. Forcément frustrant pour un jeune homme de 22 ans ayant besoin d’enchaîner les rencontres pour engranger du temps de jeu et de la confiance. Ce qu’il a pu acquérir lors de ses prêts à La Spezia, à Brest ainsi qu’à Troyes, l’an dernier. Cet hiver, le Français comme l’Inter ont décidé qu’il serait mieux pour lui de repartir sur un nouveau prêt. C’est là que Pablo Longoria et les Phocéens se sont manifestés. Problème, ils n’étaient pas les seuls sur le coup. L’Ajax Amsterdam et le Séville FC ont poussé en coulisses pour le recruter.

Il a choisi Séville plutôt que l’OM

Mais l’OM avait bon espoir, d’autant qu’un accord avait été proche d’être trouvé. Mais finalement, les Olympiens ont décidé de jeter l’éponge face à l’incertitude du joueur, qui a finalement préféré rejoindre l’Andalousie le 10 janvier. «Le Sevilla FC et le FC Internazionale Milano ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, du milieu de terrain franco-camerounais Lucien Jefferson Agoumé», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. En revanche, le club italien a gardé une clause de rachat pour éventuellement récupérer le joueur dans le futur.

Lancé dans sa nouvelle aventure, Agoumé a expliqué son choix par la suite. « Il y a eu des contacts avec Marseille, mais on parlait depuis très longtemps avec Séville, avec Victor (Orta, directeur sportif, ndlr). La décision a été facile, même si j’ai beaucoup de respect pour l’OM. C’était la meilleure décision. Je suis très content d’être ici, c’est une opportunité énorme pour moi. Je connais déjà certains joueurs français, comme Nianzou, Soumaré, Badé… L’intégration est facile comme ça. Les coéquipiers m’ont simplifié les premiers jours ici.»

Bientôt de retour de blessure

Quelques jours après son arrivée, le joueur de 22 ans a joué ses premières minutes sous le maillot sévillan. C’était le 21 janvier face à Girona. Il avait joué 14 minutes (défaite 5-1). Puis, il a été titularisé pour la première fois face à Osasuna le 28 janvier (58 minutes jouées, 1-1). Il a enchaîné de nouveau dans le onze de départ le 5 février face au Rayo Vallecano (81 minutes jouées, victoire 2-1). Une rencontre où il a été bon d’après Ivan Vargas, journaliste pour fichajes.com. «Face au Rayo, il a été bon au milieu de terrain, même s’il n’a pas non plus réalisé un match spectaculaire.»

Malheureusement, le natif de Yaoundé a rejoint l’infirmerie en raison d’une blessure à la cuisse. Absent depuis 35 jours selon le site spécialisé transfermarkt, il a manqué 5 matches de son équipe. Mais selon nos informations, il a repris l’entraînement et son retour est espéré pour bientôt, peut-être après la trêve internationale. L’objectif sera de retrouver les terrains et du temps de jeu pour Agoumé, dont il faudra régler l’avenir en fin de saison. Séville croit en lui et attend de voir comment va se dérouler la suite de la saison. De son côté, le joueur est très heureux en Andalousie nous a-t-on fait savoir. Affaire à suivre donc…