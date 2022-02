Adil Rami se voit bien continuer à l'ESTAC

Sous contrat avec l'ESTAC, actuel 17e de Ligue 1, jusqu'à la fin de la saison, Adil Rami (36 ans) n'écarte pas la possibilité de poursuivre un peu plus l'aventure si les conditions sont réunies.

La suite après cette publicité

«Franchement, j’en ai déjà parlé avec le staff. Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière. Je mets ça dans un coin de ma tête mais pour l’heure ce n’est pas ce qui compte», a confié le champion du monde 2018 en conférence de presse ce vendredi.