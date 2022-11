OM : la déclaration d'amour de Jonathan Clauss à Marseille

La suite après cette publicité

Révélé sur le tard en France, Jonathan Clauss a réalisé l'un de ses rêves en rejoignant l'Olympique de Marseille l'été dernier en échange d'un chèque de 7,5 millions d'euros versé au RC Lens. Le latéral droit offensif marseillais a expliqué, au cours d'une interview accordée à Onze Mondial, ce qu'un tel choix de carrière représentait pour lui, tout en déclarant sa flamme à la ville de Marseille. À Marseille j’ai découvert un autre monde, a tout d'abord expliqué l'international français, avant de poursuivre.

« Moi qui suis du Nord, qui ai tout le temps fait des clubs du nord, de l’ouest ou de l’est, j’ai découvert Marseille et c’est extraordinaire. Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J’ai l’impression que c’est encore un rêve tellement c’est… (il coupe). Tout est beau. Je me disais toujours : "Je rêve de signer dans un club du sud". Quand Marseille m’a appelé, je me suis dit : "Je suis obligé d’y aller". J’aime trop. Je n’habite pas à Marseille-même donc je suis moins en centre-ville. Au début, j’étais à l’hôtel et les gens me reconnaissaient déjà. Mais toujours bien, toujours corrects, on sent qu’ils vivent pour ça. Quand ils te reconnaissent, forcément, ils demandent des photos et veulent discuter un peu, mais toujours dans le respect. »