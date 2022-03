Eric Carrière explique son départ de Canal +

Eric Carrière, ancien joueur de l'OL, et consultant sur Canal + depuis 2010, a décidé de quitter la chaîne cryptée et les médias en général après avoir été presque dégoûté par le milieu du football. Possédant également une entreprise de vin, l'homme de 48 ans a désormais d'autres priorités, comme il l'a révélé à L'Equipe : «en fait, ici dans mon entreprise, cela se passe super bien, on vient d'ouvrir une maison de négoce à Bordeaux. Je suis de plus en plus pris par mes activités. C'est une décision mûrie, il y avait déjà des alertes... » En effet, l'ancien nantais ne retrouve pas ses valeurs dans le monde du football actuel : «le plaisir est moins là, en tout cas, et le dépit est réel. Ensuite, il y a les valeurs, liées à l'éducation de mon papa, aux entraîneurs qui ont été des figures pour moi comme Pascal Sempé et Gérard Rabier, des passionnés, des éducateurs. Bien sûr, tout évolue mais depuis dix à quinze ans, les valeurs...»

Il explique ensuite ne pas être une exception : «même des gens avec lesquels j'ai travaillé, qui sont pour certains des amis, se retrouvent lessivés par cet univers. Il y a un problème. Tous les gens que je connais dans le foot sont dans le dur. Je constate qu'il y a peu de gens heureux alors que ce sont des métiers passion où tu gagnes bien ta vie. Cette pression sociale, ce besoin de reconnaissance, la pression du résultat, sont terribles avec des codes à l'inverse de ce qui devrait se passer. Toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer, qui sont autorisées, viennent polluer cet esprit d'équipe. L'individualisme, c'est hyper contagieux.» Enfin, il estime que la nouvelle génération de chroniqueur va permettre d'amener de la nouveauté : «Benoît Cheyrou, Mathieu Bodmer, Thierry Henry, tu sens que ce sont des mecs qui aiment le jeu, qui apportent un regard neuf, avec du fond et plus de fraîcheur. »