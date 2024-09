Real Madrid : l’hommage fort de Kylian Mbappé à Vinicius

C’est le début d’une nouvelle idylle. Unis au Real Madrid depuis cet été, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior ont tout pour régner sur l’Europe du football dans les années à venir. Pour ce faire, il fallait néanmoins que les deux hommes, au caractère fort, s’entendent en dehors du terrain. Finalement, tout se passe pour le mieux en ce sens. Et alors que cela va également de mieux en mieux sur le terrain, leur cohabitation semble pouvoir mener le Real vers le sommet. Déjà complices avant la trêve face au Bétis, où Vini avait laissé un penalty au Français, leur complicité a été encore au beau fixe ce samedi. Sur la pelouse de la Real Sociedad, les deux coéquipiers ont été buteurs sur penalty.

Une symbiose qui se traduit par aucun penalty gate jusqu’ici et quatre penalties inscrits en quatre tentatives. Interrogé au terme de la rencontre à ce sujet mais plus globalement autour de la relation qu’il entretient avec le Brésilien, le Français a salué son entente avec le numéro 7 du Real : «Vinícius est un grand joueur, il fait beaucoup pour le Real Madrid et je suis très heureux de jouer avec lui. L’important n’est pas de savoir qui tire les penalties, l’important c’est que les quatre ont été marqués.» Le message est passé.