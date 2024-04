Ligue 1 : Nantes et Antoine Kombouaré fracasse l’arbitrage !

Nantes rechute. Une semaine après s’être offert le scalp de l’OGC Nice, le FC Nantes accueillait sur ses terres l’Olympique Lyonnais en clôture de la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une rencontre capitale pour le club de l’Ouest, dans l’obligation d’emmagasiner le maximum de points pour assurer sa survie dans l’élite française. Privé de son public suite au huis clos acté par la LFP, Nantes a malgré tout pris la rencontre par le bon bout en ouvrant la marque peu après le quart d’heure de jeu grâce à Matthis Abline, qui profitait de la blessure de Moises Simon pour marquer des points en ajoutant un second but à son actif après celui inscrit le week-end dernier face aux Aiglons.

Présents dans l’engagement, impliqués dans les courses vers l’avant ainsi que dans les replis défensifs, les Canaris confirmaient leur nouveau visage depuis le retour sur le banc d’Antoine Kombouaré. Tandis qu’un second succès consécutif se dessinait côté nantais, les locaux sont retombés dans leurs travers en seconde période. Mené pendant plus d’une heure de jeu, Lyon a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la partie en l’espace de deux minutes. Portés par Alexandre Lacazette, auteur de son 14e but de la saison en Ligue 1, les Gones ont comblé leur retard avant que l’entrant Malick Fofana ne donne un l’avantage aux siens. Dans le temps additionnel, Gift Orban est venu alourdir le score et permettre au club rhodanien d’enchaîner en championnat, quelques jours après s’être qualifié pour la finale de la Coupe de France.

L’aveu de Pedro Chirivella, la colère d’Antoine Kombouaré

Conséquence, l’OL se relance dans la course à l’Europe tandis que Nantes, battu pour la 7e fois consécutive à domicile, reste cloué à une dangereuse 15e position. Mais outre la déception générée par cette déconvenue, une décision arbitrale n’est pas passé du côté des Canaris. Au duel avec Nathan Zeze, Lacazette s’est rendu coupable d’un coup de coude dans la tête du Nantais. Simplement averti, le capitaine de l’OL n’aurait pas dû terminer le match selon Pedro Chirivella. «Pour moi il y a rouge, je suis devant. Il n’a aucune possibilité de jouer le ballon, c’est un geste volontaire. Ce n’est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. La VAR est là pour rien. Mais on peut regretter notre match, il va falloir relever la tête… À 10 sans leur meilleur joueur, je ne sais pas ce que ça aurait donné», a estimé le milieu de terrain espagnol au micro de Prime Video avant d’être rejoint par son entraîneur.

Si le principal intéressé est entré dans une colère noire sur cette action litigieuse, s’accrochant au passage avec un des adjoints de Pierre Sage, Antoine Kombouaré a tenté d’obtenir des explications à l’issue de la rencontre comme il l’a révélé devant les caméras. «Les arbitres ont bien voulu me recevoir, on a écouté nos arguments respectifs et chacun est resté campé sur ses positions. Ce que j’ai souhaité ? Qu’il aille voir la VAR ! Bien sûr que Lacazette n’a pas fait exprès, mais le geste n’est pas maîtrisé. C’est carton rouge, point barre», a assuré le coach de 60 ans. Bien que très remonté contre l’arbitrage du jour, le Kanak a tout de même salué la prestation des Gones en admettant au passage que son équipe aurait dû «être capable de mieux défendre pour prendre un point». En d’autres termes, Nantes va vite devoir passer à autre-chose pour espérer rompre définitivement avec sa spirale négative et assurer son maintien en fin de saison. Une réaction est donc attendue sur la pelouse du Havre, dimanche prochain.