Ligue 1 : l’OL renverse Nantes et revient dans la course à l’Europe

Ce dimanche, la 28e journée de Ligue 1 se concluait avec un duel fort intéressant entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. Les Canaris qui étaient quinzièmes avaient l’occasion de prendre cinq points d’avance sur le FC Lorient qui est barragiste et huit longueurs sur le FC Metz premier relégable. Pour les Lyonnais, qui sont un peu plus haut au classement, l’objectif était de revenir à deux points du Stade de Reims et à une unité de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais en cas de succès. À domicile, les Canaris misaient sur un 4-2-3-1 avec notamment un trio offensif composé de Florent Mollet, Mathis Abline et Mostafa Mohamed. Du côté des Gones, c’était plutôt du classique avec toutefois Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso qui débutaient ainsi qu’Ernest Nuamah et Saïd Benrahma pour épauler Alexandre Lacazette. Et cela démarrait fort avec une récupération haute des Lyonnais. Sur la gauche, Saïd Benrahma s’échappait et trouvait devant la surface Corentin Tolisso dont le tir passait au-dessus du cadre (1re). Bien lancés, les Gones faisaient mal dans la profondeur et Alexandre Lacazette servi sur la gauche de la surface allait trouver le petit filet (3e). Alors que les situations intéressantes lyonnaises s’enchaînaient, Nantes faisait mal dès sa première occasion. Suite à un bon travail de Matthis Abline, Mostafa Mohamed était proche de marquer sans une belle parade d’Anthony Lopes (14e). Ce n’était que partie remise. Sur une belle remontée de balle de Moussa Sissoko, Florent Mollet centrait côté droit vers le second poteau où Matthis Abline allait marquer (1-0, 16e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Reims 40 28 -1 11 7 10 35 36 8 Marseille 39 28 8 10 9 9 41 33 9 Rennes 39 28 6 10 9 9 40 34 10 Lyon 38 28 -8 11 5 12 34 42 11 Toulouse 33 28 -4 8 9 11 32 36 Voir le classement complet

En forme, le joueur prêté par le Stade Rennais était même proche de doubler la gauche dans la foulée, mais Anthony Lopes sortait idéalement devant lui (21e). Dans les cordes et sur le reculoir, les Lyonnais s’en allaient réagir avec une frappe enroulée d’Ernest Nuamah, mais Alban Lafont parvenait à repousser (23e). C’était ensuite Alexandre Lacazette dont la frappe était un peu trop croisée pour forcer le verrou (26e). Mieux, les Lyonnais reprenaient le fil, mais Nantes n’était pas en reste avec Pedro Chirivella qui trouvait Mostafa Mohamed dont le tir allait mourir sur le poteau (36e). C’est donc sur un avantage d’un but pour Nantes que les deux équipes revenaient aux vestiaires. Et alors qu’on pouvait s’attendre à une réaction d’orgueil de l’Olympique Lyonnais, surtout après une frappe d’Ernest Nuamah déviée par Alexandre Lacazette (47e), mais Nantes était solide et Mostafa Mohamed passait tout proche de tromper Anthony Lopes (58e). Si Alexandre Lacazette tombait sur Alban Lafont (67e) on sentait que le match se compliquait pour les Lyonnais malgré l’entrée de Rayan Cherki à l’heure de jeu qui a redonné un coup de fouet aux siens. Toutefois, une autre entrée a eu encore plus d’impact. Quelques secondes après son apparition et consécutivement à une frappe de Benrahma repoussée par Alban Lafont, Malick Fofana tombait encore sur le gardien, mais Alexandre Lacazette suivait pour égaliser (1-1, 75e). Actif, le jeune belge avait manqué sa première occasion, mais pas la seconde puisqu’il permettait aux Lyonnais prendre l’avantage d’une frappe tendue (2-1, 77e). Vigilant, à l’instar d’Anthony Lopes (79e), l’OL avait totalement changé le scénario de ce match. Mama Baldé allait même permettre à Gift Orban d’enfoncer le clou dans les dernières secondes (3-1, 90e +7). Résistant en fin de rencontre alors que ce match était de plus en plus décousu, l’Olympique Lyonnais reste dixième mais revient à deux points de la septième place - qui pourrait offrir une qualification européenne - et du Stade de Reims. Pour le FC Nantes ça stagne et le barragiste lorientais n’est qu’à deux points.