Ligue Europa : le RB Leipzig déjà qualifié pour les quarts de finale ?

Selon Bild, le 8e de finale d’Europa Ligue entre le RB Leipzig et le Spartak Moscou qui devait se jouer les 10 et 17 mars prochain va être annulé par l’UEFA en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le RB Leipzig va donc directement accéder aux quarts de finale de la compétition sans jouer.

La suite après cette publicité

L’exclusion du Spartak Moscou de la Ligue Europa ne devrait pas avoir pour effet de repêcher une équipe, la formation russe avait terminé première du Groupe C. Leipzig discutait depuis ce week-end avec l’UEFA et avait annoncé « des pourparlers intensifs sur la manière de procéder au 8e de finale de la Ligue Europa contre le Spartak Moscou », le club attendait une « décision dans un proche avenir » de l’UEFA.