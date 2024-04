Simon Ngapandouetnbu prolonge avec l’OM

L’Olympique de Marseille sécurise l’un de ses portiers ! À quelques heures d’un rendez-vous crucial pour son avenir européen face au Benfica à l’Orange Vélodrome, l’OM vient d’officialiser la prolongation du contrat de Simon Ngapandouetnbu. En fin de contrat en juin prochain, le gardien de 21 ans, qui ne compte aucune apparition en match officiel avec son club formateur, vient de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

«C’est une fierté car l’OM est mon club formateur. Je remercie le Club pour la confiance qu’il continue de me donner. Cela me touche. Depuis tout petit, je suis là et on me fait confiance. Avec ma récente blessure, je ressens encore plus la confiance du Président et de tous ceux qui font partie du Club. J’ai pour objectif et ambition de jouer. J’espère partir en prêt l’année prochaine pour revenir encore plus fort», a détaillé l’Olympien dans un communiqué officiel du club.