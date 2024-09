Man United : la terrible stat du début de saison d’Erik ten Hag

Rien ne va plus à Manchester United, qui vient de concéder une troisième défaite en six rencontres de Premier League face à Tottenham (0-3). Avec cette défaite, les pensionnaires d’Old Trafford occupent la 12e place et semblent déjà loin des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Ce début de saison compliqué se confirme également dans les chiffres.

Manchester United compte sept points après six journées dans cet exercice 2024-2025 de Premier League. Le club mancunien égale son pire total dans l’élite à ce stade depuis l’instauration de la Premier League en 1992 (en 2013-2014 sous David Moyes). L’avenir d’Erik ten Hag, prolongé en juillet dernier jusqu’en 2026, risque d’être au cœur des discussions sur ces prochains jours.