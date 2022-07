FC Barcelone : les dessous financiers de la prolongation d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

C'est fait. Ousmane Dembélé va rester à Barcelone. Après un feuilleton qui aura duré plusieurs mois sur lequel nous vous avons dévoilé bon nombre d'informations exclusives, un accord a enfin été trouvé entre les deux parties, alors que le joueur était libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin. L'ailier formé au Stade Rennais sera blaugrana pour deux saisons supplémentaires, puisque son nouveau bail porte jusqu'en juin 2024.

Mais surtout, beaucoup de rumeurs pas toujours vérifiées et souvent intéressées sur les dessous du contrat ont été publiées de l'autre côté des Pyrénées, notamment concernant le salaire de l'international tricolore. Selon nos informations, le joueur, qui touchait jusqu'au 30 juin 12 millions d'euros brut et huit millions d'euros sous forme de bonus, a réussi à obtenir une revalorisation salariale.

Une clause libératoire avantageuse

Son nouveau salaire sera plus élevé que les émoluments qu'il percevait jusqu'à la fin de la saison 2021/2022, contrairement à ce qui a été dit en Catalogne. Selon nos informations, ils tourneraient aux alentours de 11M€ nets. Les 40% de baisse salariale annoncés par les médias catalans sont tout simplement une fake news, et il pourrait s'agir surtout d'une stratégie de communication du club. À noter que c'est surtout Xavi qui a poussé jusqu'au dernier moment pour boucler les négociations avec le joueur et son entourage. Il considère l'international français comme un atout important, pense qu'il peut encore tirer beaucoup de lui et est convaincu que sa continuité serait positive pour l'équipe. En effet, l'ancien Rennais disposait depuis janvier d'intérêts et d'offres très concrets des plus grands clubs européens dont la Juventus, le PSG, le Bayern, Tottenham ou encore Manchester United. Mais Dembélé a fait le choix de rester, quitte à gagner moins au Barça.

Nous sommes également en mesure de vous révéler que le joueur dispose dans son contrat d'une clause libératoire avantageuse. Une sacrée opération pour Sissoko donc, mais aussi pour le joueur, qui aura donc une certaine liberté de mouvement en cas de velléités de départ dans un avenir proche... Mais avant de penser à tout ça, place à la présaison et à, on l'espère pour lui, une première saison complète réussie sous les ordres de Xavi, lui qui avait déjà réussi une fin de saison canon en terminant meilleur passeur du championnat avec 13 offrandes. Le meilleur est sans doute à venir pour Dembouz avec un objectif : une place pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Bleus.