Arsenal - PSG : la réponse méprisante de Luis Enrique

Luis Enrique n’avait pas fait du Paris Saint-Germain un des prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Bien conscient que son équipe ne dispose plus de stars mondiales telles que Mbappé, Neymar ou Messi, l’Espagnol s’est mis en mode reconstruction. Mais il sait très bien que les prestations du PSG en C1 restent énormément scrutées. Et la défaite de ce soir sur le terrain d’Arsenal (0-2) risque de faire mal. Jamais les Rouge et Bleu n’ont été en mesure d’imposer leur loi à des Gunners loin d’être imbattables.

Une impuissance qui a forcément mis en lumière les choix tactiques de Luis Enrique. Attendu au tournant, le coach parisien a tout d’abord salué la performance des Gunners. « Je crois que le match en termes d’intensité a été élevé avec un Arsenal très agressif sur le pressing et bien supérieur en première période. À partir de 2-0, le match change. Ils ont été un peu plus haut et nous plus bas. On n’a pas été à la hauteur. Ils l’ont mérité », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

« Je n’ai aucune intention de vous expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas »

Mais le ton va alors changer. Invité à réagir sur le cas Dembélé par la journaliste de la chaîne cryptée, Luis Enrique n’a tout simplement pas voulu y répondre. Même moue quand il a été relancé sur un possible retour du Français dans le groupe. Face au mutisme de l’Espagnol, la journaliste a alors tenté d’obtenir des explications sur ses choix tactiques.

Une question qu’il ne fallait visiblement pas poser. « Non, je n’ai aucune intention de vous expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas. On doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n’ai aucune intention d’expliquer ça.» Une réponse pour le moins méprisante qui ne va pas calmer les critiques faites à l’encontre de Luis Enrique.