L'Atalanta Bergame passe sous pavillon américain

L’Atalanta Bergame a annoncé samedi dans un communiqué avoir un nouvel actionnaire majoritaire. La Dea actuellement 5e de Serie A, passe en effet entre le mains d’un groupe d’investisseur américains mené par Stephen Pagliuca, copropriétaire des Boston Celtics et co-président de Bain Capital.

La famille Percassi qui possède le club depuis 2010 a vendu 55% des parts du clubs aux nouveaux investisseurs. Cependant Antonio Percassi et Luca Percassi restent tous deux en place dans leurs fonctions de président et d’administrateur délégué du club bergamasque. L’Atalanta devient ainsi le sixième club de Serie A à passer sous Pavillon américain après l’AS Roma, le Milan AC, la Fiorentina, le Genoa, La Spezia et Venise.