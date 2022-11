Le Real Madrid commence à sérieusement s'inquiéter pour Vinicius Jr

La suite après cette publicité

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Vini ». Maintenant que l'international brésilien a délaissé son statut de jeune joueur prometteur pour celui de véritable star, forcément, de nombreuses choses ont changé pour lui. Notamment sur le terrain, où le comportement des adversaires à son égard a forcément changé. Cette saison, l'ancien de Flamengo a ainsi souvent été victime de contacts assez durs et de gestes parfois à la limite.

Face au Rayo Vallecano lundi dernier notamment, où Ivan Balliu, latéral droit du club madrilène, avait même confié avoir tout tenté pour déstabiliser le joueur de la Canarinha. Clairement, il est de plus en plus pris pour cible par ses rivaux. Une situation qui se répète pratiquement match après match en Liga, et qui commence à inquiéter sérieusement le Real Madrid comme l'explique le quotidien Marca.

Un travail spécifique pour le joueur

Le journal indique que c'est en partie pour ça que Carlo Ancelotti a récemment commencé à monter au créneau un peu plus régulièrement. « On dit que c'est un provocateur, mais c'est le joueur qui reçoit le plus de faiutes, de gifles et de bousculades. Il gère ça bien. Les derniers matchs, il a été frappé plein de fois et il a gardé son calme », confiait récemment l'Italien. Ce dernier a même travaillé spécifiquement avec lui pour l'encadrer et l'apprendre à ne pas réagir de façon virulente lorsqu'il est fauché ou qu'il estime que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision.

Le Real Madrid, en plus d'être inquiet pour la santé physique de son joueur, qui risque de se blesser sérieusement si ça continue selon eux, est aussi énervé contre les arbitres. Les Merengues estiment que les arbitres devraient mieux protéger les joueurs, ce qui n'est clairement pas le cas avec Vinicius. Un débat récurrent en Espagne, et qui avait déjà eu lieu avec des joueurs comme Neymar ou Nabil Fekir ces dernières saisons.