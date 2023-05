OM : la superbe célébration des supporters pour le 30e anniversaire du sacre en Ligue des champions

En ce 26 mai 2023, les supporters de l’Olympique de Marseille célèbrent le trentième anniversaire du sacre final de son club en Ligue des Champions, grâce à une finale gagnée sur la plus petite des marges face au grand AC Milan avec le seul but inscrit par l’international tricolore Basile Boli avant la pause (44e).

La cité phocéenne est loin d’avoir oublié le seule Coupe aux grandes oreilles soulevée par un club français, et pour cause : au long de la corniche John Fitzgerald Kennedy, plusieurs dizaines de fumigènes ont été craqués pour se remémorer l’un des plus grands épisodes de l’histoire du club olympien, offrant un superbe paysage aux amateurs de pyrotechnie.

