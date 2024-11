OL-ASSE : Pierre Sage savoure son premier derby

L’Olympique Lyonnais a remporté le derby rhodanien l’AS Saint-Étienne (1-0), pour la clôture de cette 11e journée de Ligue 1. Une victoire acquise grâce au capitaine des Gones, Alexandre Lacazette, qui permet à Lyon de monter à la 5e place du classement du championnat de France. Après la rencontre, Pierre Sage a fait part de sa joie, mais regrette un peu de ne pas avoir "tué" le match plus tôt.

«C’est merveilleux de gagner et voir le public comme cela. Le football sert à cela, rendre heureux les gens, on satisfait et on vit un bon moment tous ensemble. Je pense qu’on avait l’opportunité d’alourdir le score, on aurait pu marquer plus en première période. Mais on a eu du mal à réagir en seconde période, on s’est réorganisé et on a même eu quelques occasions. Les fins de matchs ? Je pense que ce sont les émotions du moment, on se fait peur, notre gardien fait un superbe arrêt, on a un dégagement en catastrophe », a-t-il expliqué, au micro de DAZN. L’Olympique Lyonnais, porté par son buteur Alexandre Lacazette (voir vidéo), est cinquième de L1, avant la trêve internationale.