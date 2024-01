Naples, Porto et le Bayern Munich s’écharpent pour une pépite serbe

Depuis plusieurs années désormais, Matija Popovic est considéré comme une pépite du ballon rond. Seulement âgé de 18 ans, l’attaquant serbe est convoité par les plus grands clubs d’Europe. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone le suivaient de près il y a quelques mois, d’autres cadors du Vieux Continent sont venus aux renseignements dernièrement. Pour rappel, le joueur de la génération 2006 est libre depuis le 1er janvier et la fin de son contrat avec le Partizan Belgrade.

Forcément, cette situation attise les convoitises. Et à en croire les informations de Sky Italia, le Napoli est très chaud à l’idée de mettre la main sur le prodige serbe. Alors que les négociations entre le clan du joueur et l’AC Milan sont au point mort, les Partenopei veulent mettre la zizanie dans ce gros dossier. Pourtant, le champion d’Italie en titre devra faire face à la grosse concurrence du Bayern Munich et de Porto, également sur le dossier.