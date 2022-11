Groupe Elite : l'AS Monaco domine Manchester United à Old Trafford !

Belle performance de l'AS Monaco. Dans le cadre de la Premier League International Cup, qu’ils disputent pour la première fois, les jeunes monégasques du groupe Élite sont allés s'imposer avec la manière sur la pelouse de Manchester United (2-0), à Old Trafford. Devant près de 10.000 spectateurs dans la mythique enceinte mancunienne, les hommes de Damien Perrinelle, ancien adjoint de Niko Kovac et Philippe Clement, ont écœuré les Red Devils grâce à deux réalisations signées Mamadou Coulibaly et Diedry Kouassi, alors que le portier Yann Lienard, convoqué avec les U20 français, avait maintenu son équipe à flot.

La suite après cette publicité

Cette victoire de prestige en appellera peut-être une autre au Royaume de Sa Majesté, où l'ASM se frottera à la redoutable réserve d'Arsenal lundi (20 heures) après avoir rejoint Londres ce samedi. « J’espère que cette expérience dans ce genre de stade leur permettra de continuer leur progression. Venir à Old Trafford, défier Manchester United sur ses terres et repartir avec la victoire, ce n’est pas donné à tout le monde. J’avais demandé à tous les joueurs qu’ils se mettent au service du collectif. Ils l’ont fait et ont pu effectuer un match plein. Bravo à eux et, désormais, cap sur Arsenal », a expliqué le coach de cette belle formation sur le site du club du Rocher. Pour rappel, Monaco a fait le choix, cette année, de ne pas inscrire son équipe réserve en N3 pour se mesurer à de redoutables réserves de formations européennes sur le Vieux Continent et rapprocher un peu plus encore ses jeunes pépites du très haut niveau.

🎯 𝗜𝗹 𝘃𝗶𝘀𝗲, 𝗶𝗹 𝘁𝗶𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 !

Le mouvement d’école de 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗖𝗼𝘂𝗹𝗶𝗯𝗮𝗹𝘆 pour l'ouverture du score face au Red Devils 💥



🎥 @ManUtd pic.twitter.com/OfcmB15Rtx — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 12, 2022