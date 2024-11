Liverpool-Real Madrid : les compositions probables

Ce mercredi soir, la Ligue des champions va encore nous offrir quelques belles affiches de football. La plus attendue de toutes est certainement celle opposant Liverpool au Real Madrid dans le mythique stade d’Anfield. Bien lancés dans la compétition, puisqu’ils sont invaincus (4 victoires, 12 points), les Reds comptent bien poursuivre sur leur lancée ce soir devant leur public. Mais ils savent que la partie sera loin d’être simple face aux Merengues, qui sont tout simplement les tenants du titre. Même si la formation espagnole est moins impressionnante cette saison, puisqu’elle pointe actuellement à la 21e place du classement (2 victoires et 2 nuls), elle n’en demeure pas moins redoutable dans cette compétition.

D’autant qu’elle peut compter sur Carlo Ancelotti, un technicien expérimenté qui connaît très bien le football anglais depuis ses passages sur les bancs de Chelsea et d’Everton. Mais ce soir, le Mister devra être inspiré au moment de composer son onze de départ puisqu’il doit faire sans plusieurs éléments importants de son groupe. En effet, David Alaba, Eder Militão, Dani Carvajal, Rodrygo, Aurélien Tchouameni et Vinícius Júnior sont tous blessés et forfaits. L’Italien va donc devoir bricoler. D’après les derniers échos venus d’Espagne, il devrait miser sur un 4-4-2 en losange. Thibaut Courtois débutera dans les cages. Devant lui, on retrouvera un quatuor défensif composé, de gauche à droite, de Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio et Fede Valverde.

Ancelotti et Slot bricolent

Ce dernier sera repositionné en tant que latéral droit, malgré le retour dans le groupe de Lucas Vázquez après sa blessure. Rüdiger sera épaulé par le jeune Asencio (21 ans), qui va vivre un baptême du feu en Ligue des champions. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Camavinga évoluera devant la défense, tout en étant aidé par Luka Modrić, positionné à gauche, et Arda Güler, à droite. Concernant le Turc, il y a une petite hésitation du Mister, qui pourrait lui préférer Dani Ceballos. De retour en Angleterre, Jude Bellingham, lui, évoluera derrière le duo d’attaquants composé de Kylian Mbappé et de Brahim Díaz. Très attendu ce soir, le Français pourra donc retrouver le côté gauche en l’absence de Vini Jr.

En face, Arne Slot optera a priori pour un 4-2-3-1, lui qui doit se passer d’Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Federico Chiesa et Diogo Jota. Ainsi, Caoimhín Kelleher débutera dans les cages, protégé par un quatuor Robertson-Van Dijk-Konaté-Bradley. Dans l’entrejeu, le technicien néerlandais devrait faire confiance à la paire Alexis Mac Allister-Ryan Gravenberch. Enfin, le trio composé de Luis Diaz, Dominik Szoboszlai et de Mohamed Salah soutiendra Darwin Núñez, aligné en pointe. Une équipe qui a fière allure et qui risque de poser quelques problèmes au Real Madrid ce soir à partir de 21 heures (match à suivre en live commenté sur notre site).

