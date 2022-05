Les louanges de Massimiliano Allegri envers Carlo Ancelotti

Présent en conférence de presse en marge du match de la Juventus face au Genoa, Massimiliano Allegri, l'entraineur turinois, qui aurait pu signer au Real Madrid l'été dernier, est revenu sur la victoire de la Casa Blanca face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. «C'est un niveau technique et physique très élevé, c'était un match magnifique, le Real a montré que les matchs ne finissent jamais, que l'aspect du caractère fait la différence», expliquait-il avant de vanter la longévité et la qualité de son compatriote, Carlo Ancelotti.

En effet, rarement cité parmi les tout meilleurs entraineurs du monde ces dernières années, "Carletto" est pourtant le premier technicien à se qualifier pour cinq finales de Ligue des Champions. «Carlo ? Il a fait une chose extraordinaire. Après tout ce qu'il a gagné et fait, il a été beaucoup critiqué. C'est parce qu'il n'est pas un entraîneur à la mode, mais comme je dis toujours, les modes passent, mais après les classiques restent et Carlo, je crois, est classique, comme une robe bleue et une robe grise, il restera toujours.» affirmé respectueusement Allegri dans des propos retranscris par Gianluca Di Marzio.