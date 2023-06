Fenerbahce remporte la septième Coupe de Turquie de son histoire !

Hier, Istanbul accueillait la finale de Ligue des Champions. Ce dimanche, elle accueillait sa finale, celle de la Coupe de Turquie entre deux formations de la capitale. Face à l’Istanbul Basaksehir, Fenerbahce avait l’occasion de glaner ce trophée pour la septième fois de son histoire. Dès l’entame de la rencontre, les hommes de Jorge Jesus ont démarré avec le pied au plancher et Michy Batshuayi a ouvert le score dans le but vide après avoir dribblé le gardien de l’Istanbul BB dès sa première occasion (1e, 1-0).

Dominés dans ce duel stambouliote, les coéquipiers de Lucas Biglia allaient même voir leurs adversaires doubler la mise grâce à un Michy Batshuayi encore buteur peu après la demi-heure de jeu (32e, 2-0). Malgré la réaction de Basaksehir, les Jaune et Bleu ont tenu bon et sont allés chercher le titre. C’est leur premier trophée dans la compétition depuis 10 ans et une victoire face à Trabzonspor en 2013. Au palmarès, le Fener succède à Sivasspor.

