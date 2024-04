PL : Arsenal assure, Brentford accroché

Après le choc ennuyeux de ce dimanche contre Manchester City, Arsenal devait prendre des points face à Luton Town dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Dans une fin de championnat palpitante avec une course au titre à trois, les Gunners devaient s’imposer. Et la formation de Mikel Arteta n’a pas tremblé dans cette rencontre. Une victoire qui s’est dessinée en première période après l’ouverture du score de Martin Odegaard, puis le but contre son camp de Hashioka.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 68 30 48 21 5 4 72 24 18 Luton 22 31 -21 5 7 19 43 64

De son côté, avec cette défaite Luton Town s’enfonce dans la zone rouge. Dans l’autre match du jour, l’enjeu était différent entre Brighton et Brentford. Les Seagulls pouvaient se rapprocher des places européennes en cas de victoire alors que Brentford était dans le ventre mou. Mais les deux équipes se sont quittés sur un match nul.

Les matches de 20h30