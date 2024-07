L’OL lève l’option d’achat d’Orel Mangala !

L’Olympique Lyonnais commence tout doux son mercato estival. Dans peu de rumeurs estivales jusqu’ici, le club rhodanien a surtout été lié à des rumeurs de départ jusqu’ici. Alors qu’Alexandre Lacazette va finalement rester à Lyon malgré les sirènes saoudiennes, Rayan Cherki devrait finalement signer au Borussia Dortmund comme nous vous le révélions en exclusivité. Pour le moment, en attendant l’officialisation de la venue de Moussa Niakhaté, les seules signatures lyonnaises sont des options d’achat levées. Car oui, après Saïd Benrahma, l’OL a annoncé le recrutement définitif d’Orel Mangala ce mardi.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, les pensionnaires du Groupama Stadium ont fait part de leur satisfaction tout en donnant plus de détails sur la signature du milieu belge, fraîchement éliminé de l’Euro : «arrivé cet hiver en provenance de Nottingham Forest sous la forme d’un prêt, Orel Mangala est désormais lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Le montant de l’acquisition s’élève à 20 M£ (environ 23,4 M€), Nottingham Forest conservant également un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Depuis son arrivée au mois de janvier, Orel Mangala s’est illustré par son engagement et des performances remarquables, disputant 12 matchs lors de la deuxième moitié de saison. L’international belge, qui vient de disputer l’Euro avec sa sélection nationale, a également marqué 2 buts décisifs contre Nice et Clermont, assurant à chaque fois la victoire de l’équipe.»