Le message de Kylian Mbappé aux Camerounais après son passage au pays

De passage au Cameroun, terre natale de son père Wilfrid, Kylian Mbappé a pu profiter d’un court séjour de 3 jours pour recharger les batteries, ou pas. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été accueilli en rock star et a multiplié les activités : rencontre avec des politiciens, œuvres de charité, repas avec Francis Ngannou ou encore partie de basketball avec Joakim Noah. Comme souvent, l’international français a été au four et au moulin.

Si Kylian Mbappé n’a pas pu passer incognito au vu du dispositif de sécurité réservé, le Bondynois a tout de même apprécié son voyage au Cameroun, de Yaoundé à Douala en passant par Djébalé, le village de son père. Sur Instagram, la star parisienne a tenu à remercier les fidèles camerounais pour leur formidable accueil. «J’ai profité de chaque instant. À bientôt j’espère», a-t-il également déclaré, de quoi laisser entendre qu’il pourrait y retourner à l’avenir. D’ici là, Kylian Mbappé aura déjà effectué la reprise de l’entraînement avec son club, reste à savoir lequel…

