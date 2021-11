Ballon d'Or : le classement du 11e au 15e

Le classement du Ballon d'Or est de plus en plus complet désormais et on connaît désormais les joueurs classés entre la 11e et la 30e place. Ainsi, Raheem Sterling se retrouve 15e. S'il est actuellement remplaçant avec Manchester City, l'ailier anglais a atteint la finale de l'Euro, a remporté la Premier League et a été finaliste de la dernière Ligue des Champions. Si sa saison avec la Juventus a été compliquée, Leonardo Bonucci a remporté l'Euro avec l'Italie. Une belle récompense qui lui vaut une 14e place au classement du Ballon d'Or.

La suite après cette publicité

We're half way through our ranking... what about a break? 😎 #ballondor pic.twitter.com/6BQOPocbHQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Son compère de défense Giorgio Chiellini le devance et se place à une jolie 13e place dans ce classement. La douzième place revient à l'attaquant belge Romelu Lukaku. Excellent l'an dernier, il a remporté la Serie A avec l'Inter Milan avant de rejoindre Chelsea durant le mercato. Enfin, la onzième place revient à Erling Haaland qui a explosé les compteurs buts avec le Borussia Dortmund. Il compte 38 buts en 2021, seul Robert Lewandowski (53 buts) fait mieux.

Le classement du Ballon d'Or :