Ballon d'Or : le classement du 16e au 20e

Soir de Ballon d'Or ce lundi et le classement est en train de se dévoiler au fil des minutes. Nous connaissons désormais la moitié du classement avec les joueurs placés entre la 16e et la 30e place. Ainsi, Riyad Mahrez finaliste de la Ligue des Champions avec Manchester City et vainqueur de la Premier League se retrouve à la 20e place. Septième en 2016 et dixième en 2019, l'Algérien s'offre une nouvelle place de choix dans le gratin mondial. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et finaliste de l'Euro avec l'Angleterre, Mason Mount est 19e de ce classement.

Demi-finaliste de l'Euro avec le Danemark, auteur d'une intervention qui a sauvé la vie de son coéquipier Christian Eriksen et vice-champion d'Italie avec l'AC Milan, Simon Kjaer s'empare d'une très belle 18e position. Vainqueur de la Liga avec l'Atlético de Madrid, Luis Suarez reste en forme malgré un vieillissement certain. Le buteur uruguayen se hisse à la 17e place du Ballon d'Or. Enfin, Neymar finaliste de la Copa América avec le Brésil et vainqueur de la Ligue 1 avec le PSG se retrouve seizième.

Le classement du Ballon d'Or :