Ballon d'Or : le classement du 21e au 25e

Le classement du Ballon d'Or édition 2021 commence à prendre forme et alors que Luka Modric ou encore Ruben Dias figurent dans les cinq derniers, on connaît l'identité des joueurs placés entre la 25e et la 21e place. Finaliste de la dernière Ligue des Champions et vainqueur de la Premier League avec Manchester City, Phil Foden s'empare de la 25e place. C'est un peu moins bien que Pedri révélation de la dernière saison avec le FC Barcelone. Le milieu espagnol a été demi-finaliste de l'Euro avec la Roja avant d'atteindre la finale olympique le même été.

L'attaquant de Tottenham Harry Kane qui a été finaliste de l'Euro avec l'Angleterre se hisse à la 23e place. Le buteur des Spurs était d'ailleurs meilleur buteur et passeur de Premier League la saison dernière. Vainqueur de la Serie A avec l'Inter Milan et de la Copa América avec l'Argentine, Lautaro Martinez partage la 21e place avec Bruno Fernandes. Le milieu portugais de Manchester United a été finaliste de la Ligue Europa et a livré une saison folle en Premier League.

