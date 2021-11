Ballon d'Or : le classement du 26e au 30e

Le classement du Ballon d'Or se dévoile tout doucement et on connaît déjà les cinq derniers du classement. Outre César Azpilicueta (Chelsea) et Luka Modric (Real Madrid) qui se partagent la 29e place, trois joueurs ont terminé avec le même nombre de voix à la 26e place.

Ainsi, on retrouve Nicolo Barella vainqueur de la Serie A avec l'Inter Milan et de l'Euro 2020 avec l'Italie mais aussi Gerard Moreno vainqueur de la Ligue Europa avec Villarreal. Meilleur joueur de Premier League l'an dernier, le défenseur de Manchester City Ruben Dias arrive seulement 26e lui aussi.

Le classement du Ballon d'Or :