OM : Frank McCourt à l'Assemblée nationale... avec Jacques-Henri Eyraud

Frank McCourt est en France depuis quelques jours. Ce mercredi, le propriétaire de l'Olympique de Marseille sera même de passage à Paris, à l'Assemblée nationale, selon les informations de La Provence. Il doit rencontrer des membres du groupe "OM Parlementaires", qui comprend les députés Eric Diard (LR), Sacha Houlié, Jean-Marc Zulesi et Cathy Racon-Bouzon (LREM).

La suite après cette publicité

L'homme d'affaires américain sera accompagné par un certain Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l'OM, toujours présent au conseil de surveillance, et qui s'était félicité de la création de ce groupe parlementaire en 2018. Débarqué par McCourt en février dernier et remplacé par Pablo Longoria, Eyraud est resté proche de celui qui l'avait installé à la tête du club en 2016.