William Saliba n'a jamais voulu quitter Arsenal

Malgré deux prêts consécutifs (Nice puis Marseille) depuis sa signature à Arsenal, William Saliba n'a jamais eu l'intention de quitter Londres durant ce mercato estival. En conférence de presse, Mikel Arteta s'est exprimé sur le défenseur international français de 21 ans (5 sélections) en évoquant les discussions qu'ils ont pu avoir à ce sujet.

« La réalité est qu'il était très convaincu et déterminé à venir ici. (…) Dès les premières conversations que j'ai eues avec lui, vous avez pu voir qu'il n'avait qu'une seule intention - venir ici et commencer à jouer des matchs pour Arsenal. » Après une saison pleine à l'OM (52 matchs la saison dernière) et la volonté du club phocéen de garder le natif de Bondy, William Saliba a toujours voulu s'imposer chez les Gunners. Et l'ancien Stéphanois impressionne déjà en Premier League. De quoi lancer sa jeune carrière au plus haut niveau après deux saisons de développement en Ligue 1.