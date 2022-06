José Bordalás quitte Valence

C'est désormais officiel ! José Bordalás n'est plus l'entraîneur de Valence. «Valencia CF annonce que José Bordalás termine son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à remercier tout son travail et son dévouement pendant son temps en tant que joueur valencien, au cours duquel l’équipe s’est qualifiée pour la finale de la Copa del Rey, et lui souhaite bonne chance dans sa carrière». A un an de la fin de son contrat, l'Espagnol de 58 ans pourrait être remplacé par Gennaro Gattuso.

En effet, après avoir limogé Anil Murthy de son rôle de président du Valence CF il y a quelques jours, Peter Lim, l'homme d'affaires singapouriens propriétaire du club ché, a rencontré dans son pays l'ancien joueur de l'AC Milan et son agent Jorge Mendes pour discuter du poste sur le banc de Mestalla. Affaire à suivre...