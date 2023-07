La première liste de Luis Campos pour le loft du PSG

La suite après cette publicité

Les retours de vacances se font encore au compte-gouttes au PSG. Si les internationaux n’ont pas encore fait leur retour à l’entraînement, à l’inverse de certaines recrues qui ont déjà repris, Luis Campos a établi une première liste de joueurs qu’il souhaite voir partir cet été. D’après les informations du journal Le Parisien, la direction a signifié à Édouard Michut, Nehemiah Fernandez, Vimoj Muntu Wa Mungu, Moutanabi Bodiang, Kenny Nagera et à Mathyas Randriamamy qu’ils allaient rejoindre un autre groupe d’entraînement.

La direction et les agents des concernés se mettent en quête de trouver un nouveau projet. Tous ces jeunes éléments devraient être rejoints au fur et à mesure de la présaison par d’autres indésirables dont le PSG ne souhaite plus. Les identités n’ont pas encore été révélées mais certains joueurs prêtés l’an passé en feront sans doute partie. On pense notamment aux Argentins Mauro Icardi et Leandro Paredes, tous deux courtisés par Galatasaray, ou encore à Layvin Lurzawa.

