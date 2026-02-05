SPL
Karim Benzema déjà buteur avec Al-Hilal… d’une madjer
Premier match avec Al-Hilal et premier but pour Karim Benzema. Quelques jours après l’officialisation de son transfert dans sa nouvelle équipe, le Français a déjà débloqué son compteur en marquant face à Al-Okhdood, avant-dernier du championnat saoudien.
KARIIIIIIM BENZEMA POUR OUVRIR LE SCORE !!!
ET DE QUELLE MANIÈRE 😍 0-1 pour Al-Hilal !
Il a ouvert le score d’une madjer, profitant du bon travail de ses coéquipiers dans la surface. Après un léger cafouillage, le Ballon d’Or 2022 a pu talonner le ballon dans le but et répond déjà présent.
