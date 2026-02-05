Menu Rechercher
Karim Benzema déjà buteur avec Al-Hilal… d’une madjer

Par Maxime Barbaud
1 min.
Karim Benzema sous les couleurs d'Al-Ittihad @Maxppp
Okhdood 0-6 Al Hilal

Premier match avec Al-Hilal et premier but pour Karim Benzema. Quelques jours après l’officialisation de son transfert dans sa nouvelle équipe, le Français a déjà débloqué son compteur en marquant face à Al-Okhdood, avant-dernier du championnat saoudien.

ZackNaniTV
31' : QUI D'AUTRE QUE LUI, LE JOUEUR DU PEUPLE, LE NUEVE :

KARIIIIIIM BENZEMA POUR OUVRIR LE SCORE !!!

ET DE QUELLE MANIÈRE 😍 0-1 pour Al-Hilal !
Il a ouvert le score d’une madjer, profitant du bon travail de ses coéquipiers dans la surface. Après un léger cafouillage, le Ballon d’Or 2022 a pu talonner le ballon dans le but et répond déjà présent.

