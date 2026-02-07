Menu Rechercher
Gaël Kakuta quitte déjà Sakaryaspor d’un commun accord

Par Allan Brevi
1 min.
Gael Kakuta contre Angers @Maxppp

Gaël Kakuta ne portera plus le maillot de Sakaryaspor. Le club turc de Deuxième Division a annoncé ce vendredi la résiliation du contrat de l’international congolais de 34 ans, soulignant que la séparation s’était faite « d’un commun accord ». Sakaryaspor a remercié Kakuta pour son apport tout au long de la saison et lui a souhaité bonne continuation pour la suite de sa carrière.

Sakaryaspor
Futbolcumuz Gael Kakuta ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
Voir sur X

Arrivé en Turquie en février 2025 après un passage par l’Esteghlal FC en Iran, Kakuta, formé au RC Lens puis à Chelsea, a apporté son expérience au club. Cette saison, il a disputé 28 matchs de championnat, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives, tout en étant convoqué avec la RD Congo pour la Coupe d’Afrique des nations 2025.

