Gaël Kakuta quitte déjà Sakaryaspor d’un commun accord
Gaël Kakuta ne portera plus le maillot de Sakaryaspor. Le club turc de Deuxième Division a annoncé ce vendredi la résiliation du contrat de l’international congolais de 34 ans, soulignant que la séparation s’était faite « d’un commun accord ». Sakaryaspor a remercié Kakuta pour son apport tout au long de la saison et lui a souhaité bonne continuation pour la suite de sa carrière.
Arrivé en Turquie en février 2025 après un passage par l’Esteghlal FC en Iran, Kakuta, formé au RC Lens puis à Chelsea, a apporté son expérience au club. Cette saison, il a disputé 28 matchs de championnat, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives, tout en étant convoqué avec la RD Congo pour la Coupe d’Afrique des nations 2025.
