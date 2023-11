Real Madrid : Carlo Ancelotti est excédé par le calendrier

Peu d’équipes sont plus touchées par les blessures que le Real Madrid depuis le début de saison. Entre celles d’Arda Güler à l’entrainement, en passant par Thibaut Courtois et Eder Militao, le club espagnol serre les dents depuis de nombreux mois. Pire, lors de cette trêve internationale, le bilan s’est alourdi avec un Eduardo Camavinga gravement touché, en plus de Vinicius Jr et Rodrygo Goes. C’en est trop pour Carlo Ancelotti qui s’est défoulé en conférence de presse avant d’affronter Cadix.

«Le calendrier est insupportable. Les personnes qui établissent ce calendrier devraient s’apercevoir des problèmes. La solution serait de réduire le nombre de matches, mais c’est impossible si la FIFA, l’UEFA et les ligues ne trouvent pas d’accord. S’ils réduisaient le nombre de matchs, les blessures diminueraient certainement. Voilà ce que je pense», déclare le Mister, visiblement à bout de tous les pépins physiques qui touchent le Real Madrid.